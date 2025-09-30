Psicologo come figura stabile tra i banchi di scuole il protocollo | Non solo per emergenze ma per prevenire

Il Comune di Cesena, insieme alle Unioni dei comuni Valle Savio e Rubicone Mare, l’Ausl della Romagna (distretti Cesena e Rubicone), l’Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia, l’Ufficio scolastico di Forlì-Cesena e Rimini, e le istituzioni scolastiche dell’Ambito 8, ha approvato un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: psicologo - figura

Per Marco Battino (FI) «è tempo di istituire la figura dello 'psicologo sentinella'. La salute mentale è importante»

Per Azione Siena lo psicologo di base deve diventare una figura primaria - facebook.com Vai su Facebook

"Psicologo a scuola come figura stabile": la sfida di Gulino, prima donna a capo dell’Ordine nazionale - Estendere a livello nazionale la sperimentazione toscana dello psicologo di base e rendere più strutturale la presenza degli psicologi all’interno delle scuole. Si legge su lanazione.it

“Psicologo a scuola, figura chiave ma ci sono ancora ostacoli”, studio dell'Ordine della Lombardia - Gli studenti italiani sono sempre più fragili e lo psicologo scolastico rappresenta una figura chiave per intercettarne il disagio o meglio ancora prevenirlo. Segnala ilsole24ore.com