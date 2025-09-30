Psg in emergenza | Luis Enrique non avrà nemmeno Kvaratskhelia contro il Barcellona
Piove sul bagnato per Luis Enrique e il Psg. Il club campione d’Europa, contro il Barcellona, non avrà nemmeno Khvicha Kvaratskhelia. Oltre all’ex Napoli salteranno l’impegno Doué, Dembelé e Marquinhos. In pratica c’è da inventare l’intero reparto offensivo, sebbene come ben noto l’attacco dei parigini ha diverse soluzioni di primissimo livello. Il georgiano non è stato convocato, ultimo ad infortunarsi in ordine cronologico. Ha accusato un fastidio muscolare nella sfida di sabato scorso contro l’Auxerre. I due fantasisti francesi, invece, sono out da fine agosto e rientreranno solo dopo la sosta, al pari del difensore che si è fermato per una contusione muscolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
