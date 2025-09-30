Psg in emergenza | Luis Enrique non avrà nemmeno Kvaratskhelia contro il Barcellona

Ilnapolista.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piove sul bagnato per Luis Enrique e il Psg. Il club campione d’Europa, contro il Barcellona, non avrà nemmeno Khvicha Kvaratskhelia. Oltre all’ex Napoli salteranno l’impegno Doué, Dembelé e Marquinhos. In pratica c’è da inventare l’intero reparto offensivo, sebbene come ben noto l’attacco dei parigini ha diverse soluzioni di primissimo livello. Il georgiano non è stato convocato, ultimo ad infortunarsi in ordine cronologico. Ha accusato un fastidio muscolare nella sfida di sabato scorso contro l’Auxerre. I due fantasisti francesi, invece, sono out da fine agosto e rientreranno solo dopo la sosta, al pari del difensore che si è fermato per una contusione muscolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

psg in emergenza luis enrique non avr224 nemmeno kvaratskhelia contro il barcellona

© Ilnapolista.it - Psg in emergenza: Luis Enrique non avrà nemmeno Kvaratskhelia contro il Barcellona

In questa notizia si parla di: emergenza - luis

PSG in emergenza offensiva: Luis Enrique punta sul recupero di Kvaratskhelia, i dettagli

psg emergenza luis enriquePSG in emergenza offensiva: Luis Enrique punta sul recupero di Kvaratskhelia, i dettagli - Il tecnico del PSG ritrova un centrocampo quasi al completo, ma resta l’incognita sull’esterno georgiano in vista della sfida di Champions Il Paris Saint- Da calcionews24.com

psg emergenza luis enriquePSG, guai in attacco. Luis Enrique spera di recuperare Kvaratskhelia, centrocampo ok - Germain si prepara ad affrontare il Barcellona questo mercoledì al Montjuïc nel big match della seconda giornata della fase. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Psg Emergenza Luis Enrique