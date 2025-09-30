Provincia variazione di bilancio | fondi per un nuovo ascensore al liceo Einstein e per la cura del verde

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seduta del Consiglio provinciale di lunedì (29 settembre) sono state approvate quattro deliberazioni, tutte all’unanimità (non era presente l’opposizione).Bilancio consolidato Presentato dalla consigliera Manuela Guaitoli e dal dirigente Pierpaolo Deluigi, il bilancio consolidato ha la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: provincia - variazione

Provincia di Chieti, approvati il bilancio consolidato e una variazione urgente: stop al gas vicino al lago di Bomba

provincia variazione bilancio fondiGruppo Provincia di Rimini, ecco il bilancio consolidato: “11,8 milioni di utile” - Presentato dalla consigliera Manuela Guaitoli e dal dirigente Pierpaolo Deluigi, il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare la situazione ... Come scrive chiamamicitta.it

Provincia, variazione di bilancio. Interventi per due milioni di euro. Dal Fedi-Fermi alla manutenzione - Variazione di bilancio particolarmente sostanziosa varata nel corso dell’ultimo consiglio provinciale in merito al triennio 2025- Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Provincia Variazione Bilancio Fondi