Provincia variazione di bilancio | fondi per un nuovo ascensore al liceo Einstein e per la cura del verde
Nella seduta del Consiglio provinciale di lunedì (29 settembre) sono state approvate quattro deliberazioni, tutte all’unanimità (non era presente l’opposizione).Bilancio consolidato Presentato dalla consigliera Manuela Guaitoli e dal dirigente Pierpaolo Deluigi, il bilancio consolidato ha la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: provincia - variazione
Provincia di Chieti, approvati il bilancio consolidato e una variazione urgente: stop al gas vicino al lago di Bomba
Provincia di Chieti, approvati il bilancio consolidato e una variazione urgente: stop al gas vicino al lago di Bomba https://ift.tt/dEzr8HN https://ift.tt/HJ7bm5T - X Vai su X
Modifiche temporanee alla viabilità in via Craveri dal 6 al 14 ottobre Le variazioni, su richiesta della Provincia di Cuneo, per permettere i lavori di costruzione della palestra del “Mucci” Per permettere i lavori di posa delle travi prefabbricate relativi al cantie - facebook.com Vai su Facebook
Gruppo Provincia di Rimini, ecco il bilancio consolidato: “11,8 milioni di utile” - Presentato dalla consigliera Manuela Guaitoli e dal dirigente Pierpaolo Deluigi, il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare la situazione ... Come scrive chiamamicitta.it
Provincia, variazione di bilancio. Interventi per due milioni di euro. Dal Fedi-Fermi alla manutenzione - Variazione di bilancio particolarmente sostanziosa varata nel corso dell’ultimo consiglio provinciale in merito al triennio 2025- Scrive lanazione.it