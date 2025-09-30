Provincia variazione di bilancio | fondi per un nuovo ascensore al liceo Einstein e per la cura del verde

Nella seduta del Consiglio provinciale di lunedì (29 settembre) sono state approvate quattro deliberazioni, tutte all’unanimità (non era presente l’opposizione).Bilancio consolidato Presentato dalla consigliera Manuela Guaitoli e dal dirigente Pierpaolo Deluigi, il bilancio consolidato ha la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it