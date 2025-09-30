Provincia 80mila euro di avanzo libero | ok ai lavori all' edificio della caserma dei carabinieri
Con 80mila euro di avanzo libero, la Provincia provvede entro la fine del 2025 a lavori di manutenzione all’edificio di proprietà che ospita la caserma dei carabinieri di Argenta. La decisione è scritta nella delibera di variazione al Documento unico di programmazione (Dup), al bilancio di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
