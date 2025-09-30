Provano a rubare una moto nel parcheggio di un supermercato | bloccati da due agenti liberi dal servizio

Sono arrivati con la loro bicicletta elettrica nel parcheggio di un supermercato di via Lanza di Scalea e poi hanno tentato di rubare una delle moto posteggiate. A mandare a monte il piano di due giovani, di 16 e 25 anni, sono stati però un carabiniere e un poliziotto liberi dal servizio, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

