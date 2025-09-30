Prova di forza e carattere | Vittoria Zenith meritata

"Una vittoria assolutamente meritata. I ragazzi hanno dato prova di avere forza e carattere, contro un avversario ostico e che ha usato molto la carta dell’agonismo". Una prova di forza, per Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, quella che i suoi ragazzi hanno prodotto contro la Sestese, riuscendo a imporsi in casa degli avversari con un secco 2-0 e mostrando subito al campionato di Eccellenza che la Zenith c’è e vuole contare in questa stagione. "Abbiamo creato tante occasioni, prodotto gioco e rischiato praticamente solo nel finale di partita, per un paio di leggerezze probabilmente causate dal pensiero, sbagliato, che la partita fosse ormai conclusa e il risultato acquisito – insiste il tecnico amaranto -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

