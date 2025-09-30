Protesta per via Elisa | Noi residenti nel caos bloccati dalle scuole e per il varco spento

Il traffico lungo via Elisa e dintorni defluiva già male soprattutto negli orari di ingresso e uscita delle scuole. Ora rischia di andare peggio secondo alcuni residenti della zona di via Santa Croce che oggi fanno sentire la loro protesta. “Via Elisa era già impraticabile prima della parziale chiusura di via Santa Chiara, figuriamoci oggi che il Comune consente a tutti, nei giorni e negli orari di entrata e uscita di scuola, di passare lungo via dei Fossi a varco spento, che finora era l’unica via di fuga percorribile per noi residenti – è lo sfogo –. Tutto ciò, non si capisce il perchè, senza cambiare il timer dei semafori: quello di via Elisa resta verde un minuto in uscita, più a lungo in entrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

