Protesta fuori dall' azienda tensioni con la polizia e un arresto | Tre donne in ospedale

Pomeriggio di tensione, quello di lunedì, fuori dai cancelli della Sicpa, azienda di Verolanuova che si occupa di logistica e stoccaggio di prodotti alimentari e bevande per conto terzi. Alcuni lavoratori avevano organizzato un picchetto di protesta - il quinto - per manifestare contro "le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it