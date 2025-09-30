Prostituta a 16 anni clienti adescati in strada dal compagno 40enne Il gip | Emotivamente soggiogata

Un 40enne del Napoletano avrebbe indotto la compagna minorenne a prostituirsi, dietro pagamento, con clienti, anche anziani, adescati in strada; l'uomo è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: prostituta - anni

Identificata la giovane prostituta trovata morta 30 anni fa nei boschi di Villa Guardia

Il caso Di Carlo e il silenzio delle femministe: uccise una prostituta, condannato a soli 14 anni

Il cantante a novant'anni compiuti si racconta in un'intervista al Corriere della Sera: "Il cielo in una stanza"? L’ho scritta per una prostituta. E sì, me ne sono innamorato. Non me ne vergogno" - facebook.com Vai su Facebook

Prostituta a 16 anni, clienti adescati in strada dal compagno 40enne. Il gip: “Emotivamente soggiogata” - Un 40enne del Napoletano avrebbe indotto la compagna minorenne a prostituirsi, dietro pagamento, con clienti, anche anziani, adescati in strada; l'uomo ... Secondo fanpage.it

Giugliano, costringe la compagna di 16 anni a prostituirsi: uomo di 40 anni ai domiciliari - A Giugliano un 40enne è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari a causa di una grave storia di violenza di e sfruttamento ... Segnala msn.com