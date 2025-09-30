Ascoli, 30 settembre 2025 – La crisi dell’ Hp rischia di essere una bomba sociale per il Piceno ma la Regione lo sa bene perché ha affrontato la questione alla fine del mandato appena concluso. L’Acquaroli bis si aprirà con l’obiettivo di scongiurare un bagno di sangue per tantissime famiglie. La cassa integrazione riguarda oltre 500 persone ma l’azienda si è detta fiduciosa. La Zes, in tal senso, arriva come una vera boccata d’ossigeno e andrà sfruttata a pieno. Perché Acquaroli ha vinto le elezioni nelle Marche (che non sono l’Ohio d’Italia) La provincia ascolana è stata colpita duramente dalla crisi del 2008 e non vuole rivivere quei giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prospettive per i giovani che fuggono: cosa chiede Ascoli al presidente Acquaroli