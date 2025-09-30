Proseguono i controlli dei Carabinieri nei comuni dell' Irpinia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato in tutta la provincia i servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della criminalità e ad assicurare interventi tempestivi ed efficaci.Le pattuglie hanno eseguito posti di controllo con numerose perquisizioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: proseguono - controlli

Autovelox a Verona: proseguono i controlli contro gli eccessi di velocità

Proseguono i controlli dei Carabinieri nel Mandamento baianese e nel Vallo di Lauro

Proseguono i controlli a Bari vecchia: in strada Arco Alto sequestrati taralli e pasta secca venduti abusivamente

Proseguono i controlli delle Forze dell’ordine per contrastare i furti ai danni di cittadini e turisti a Roma. L’ultima operazione ha interessato le principali fermate delle linee metropolitane A e B, dove la Polizia di Stato ha arrestato 14 borseggiatori, sorpresi mentr - X Vai su X

Proseguono i controlli delle Forze dell’ordine per contrastare i furti ai danni di cittadini e turisti a Roma. L’ultima operazione ha interessato le principali fermate delle linee metropolitane A e B, dove la Polizia di Stato ha arrestato 14 borseggiatori, sorpresi mentr - facebook.com Vai su Facebook

Montella, controlli dei Carabinieri: stupefacenti, guida in stato di alterazione e possesso di arma bianca - ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Av ... Secondo msn.com

Marito e moglie arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio - I carabinieri di Palestrina hanno trovato cocaina, hashish e marijuana nell’auto e in casa della coppia fermata a Zagarolo ... Si legge su rainews.it