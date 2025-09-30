Proprietari di cavalli tante novità | Piccoli accorgimenti per l’Albo Chiederemo un incontro al sindaco

di Laura Valdesi SIENA Non solo le strategie paliesche in vista del 2026 sembrano iniziate con il botto, all’insegna di un bell’agonismo fra Contrade. Anche l’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Palio riparte a spron battuto con l’attività, in attesa che vengano rinnovati i vertici. Proprio ieri sera è stata nominata la commissione che entro il 20 novembre dovrà individuare l’assetto di vertice per il prossimo biennio. Ne fanno parte Leonardo Giorgi, Paolo Salvini e Stefano Vanni. "Se resterò presidente? Qualora l’Associazione lo ritenga opportuno darò la mia disponibilità", dice l’uscente Osvaldo Costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

