Proprietà Intellettuale il nuovo Master di Lefebvre Giuffrè
Milano, 30 set. (askanews) - Un'opportunità importante per tutti gli operatori del settore. Lefebvre Giuffrè, in collaborazione con lo studio legale Trevisan & Cuonzo e la General Counsel Association, lancia il nuovo Master Proprietà Intellettuale. Dal 16 ottobre al 2 dicembre saranno 8 gli incontri per 32 ore totali dove sarà offerta una formazione avanzata su tutte le complesse sfaccettature della protezione del patrimonio immateriale e dell'innovazione all'interno dell'aziende. Luca Trevisan, Founding Partner Trevisan & Cuonzo, ha dichiarato: "La proprietà intellettuale tutela il valore aggiunto delle aziende nell'innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
