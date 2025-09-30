Pronto il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 | il time laps della costruzione

Panorama.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato consegnato il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026. Ospiterà le atlete e gli atleti che ruoteranno intorno a Milano nel corso dei Giochi invernali del febbraio 2026 e poi, una volta terminate le Olimpiadi, diventerà un quartiere giovane e internazionale con 2.000 residenti, 6.000 lavoratori e 20 spazi commerciali, dedicato anche agli studentati per ospitare i fuori sede. Il cantiere è durato 30 mesi, ecco il time laps della realizzazione del Villaggio nella zona di Porta Romana. 🔗 Leggi su Panorama.it

pronto il villaggio olimpico di milano cortina 2026 il time laps della costruzione

© Panorama.it - Pronto il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026: il time laps della costruzione

In questa notizia si parla di: pronto - villaggio

Reggio Calabria, tutto pronto per Scirubetta 2025: il Villaggio del Gelato Artigianale torna sul Lungomare Falcomatà

Verso i Giochi 2026. Tour Cio tra i cantieri. Villaggio quasi pronto

Il Villaggio olimpico è pronto: ecco i 1.700 posti letto che diventeranno uno studentato (e le iscrizioni sono già aperte)

pronto villaggio olimpico milanoCoima completa il Villaggio Olimpico a Milano, pronto per la consegna alla Fondazione. Atteso a breve accordo sugli extra-costi - La sgr guidata da Manfredi Catella convertirà le strutture in uno studentato per 1. Come scrive milanofinanza.it

pronto villaggio olimpico milanoIl Villaggio olimpico è pronto: 1.700 posti letto arredati da Coima e iscrizioni per gli studenti già aperte - Cortina restituirà gli spazi a Coima che terminerà i lavori nella parte esterna ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pronto Villaggio Olimpico Milano