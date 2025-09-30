Pronto il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 | il time laps della costruzione

E’ stato consegnato il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026. Ospiterà le atlete e gli atleti che ruoteranno intorno a Milano nel corso dei Giochi invernali del febbraio 2026 e poi, una volta terminate le Olimpiadi, diventerà un quartiere giovane e internazionale con 2.000 residenti, 6.000 lavoratori e 20 spazi commerciali, dedicato anche agli studentati per ospitare i fuori sede. Il cantiere è durato 30 mesi, ecco il time laps della realizzazione del Villaggio nella zona di Porta Romana. 🔗 Leggi su Panorama.it

