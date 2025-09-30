Pronto il semaforo tra via Roma e via Mariano Stabile | atteso il collaudo prima del via

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un semaforo tra le vie Roma e Mariano Stabile. Lo istituisce un provvedimento dell'Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune, dopo le modifiche alla viabilità introdotte lo scorso 25 settembre con ordinanza 1353 per il senso unico di marcia nella stessa via Mariano Stabile (tratto compreso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pronto - semaforo

L’ospedale di Desio avrà un pronto soccorso molto più grande: semaforo verde per l’ampliamento

Cagliari, riattivato il semaforo a metà di via Roma lato mare - Questo pomeriggio, a dieci giorni esatti dall’attesa riapertura del lato portici, è stato ripristinato definitivamente ... Come scrive unionesarda.it

pronto semaforo via romaVia il semaforo a Forte Tomba: come cambia l'ingresso in tangenziale sud a Borgo Roma - Per accedere all'arteria stradale, i veicoli che provengono da Cadidavid dovranno fare inversione alla rot ... Segnala veronasera.it

Cerca Video su questo argomento: Pronto Semaforo Via Roma