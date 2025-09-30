Pronostico Sinner-Tien | lo scontro inaspettato mette pepe alla finale di Pechino

Alla finale del China Open, Jannik Sinner sfiderà Learner Tien: testa a testa, ultime prestazioni e pronostico sull’ultimo “ballo” dell’azzurro a Pechino. In pochi avrebbero scommesso su una finale del genere. Che inaspettata è dire poco, se consideriamo che era molto più probabile che fosse Daniil Medvedev ad approdare all’ultimo atto dell’Atp 500, che non il suo avversario statunitense. Pronostico Sinner-Tien: lo scontro inaspettato accende la finale di Pechino (AnsaFoto) – Ilveggente.it E invece, il russo, fermato dai crampi, ha lasciato campo libero a Learner Tien, vera sorpresa di questa edizione del China Open e sfidante ufficiale, a questo punto, di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

