Pronostico Sinner-Tien | lo scontro inaspettato mette pepe alla finale di Pechino

Ilveggente.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla finale del China Open, Jannik Sinner sfiderà Learner Tien: testa a testa, ultime prestazioni e pronostico sull’ultimo “ballo” dell’azzurro a Pechino. In pochi avrebbero scommesso su una finale del genere. Che inaspettata è dire poco, se consideriamo che era molto più probabile che fosse Daniil Medvedev ad approdare all’ultimo atto dell’Atp 500, che non il suo avversario statunitense. Pronostico Sinner-Tien: lo scontro inaspettato accende la finale di Pechino (AnsaFoto) – Ilveggente.it E invece, il russo, fermato dai crampi, ha lasciato campo libero a Learner Tien, vera sorpresa di questa edizione del China Open e sfidante ufficiale, a questo punto, di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico sinner tien lo scontro inaspettato mette pepe alla finale di pechino

© Ilveggente.it - Pronostico Sinner-Tien: lo scontro inaspettato mette pepe alla finale di Pechino

In questa notizia si parla di: pronostico - sinner

Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura

Pronostico Sinner-Djokovic: rispetto a Parigi è un’altra storia

Sinner-Kopriva, inizia il torneo di Jannik: il pronostico

pronostico sinner tien scontroPronostico Sinner-Tien 1 ottobre 2025 - Analisi, quote, guida tv e scommesse sulla finale di Tennis ATP Pechino. Scrive betitaliaweb.it

Sinner-Tien: quando si gioca e dove vedere la finale del China Open 2025 - Ci sono tutti presupposti per una sfida ad alta intensità, con entrambi i tennisti che punteranno a partire forte. Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Sinner Tien Scontro