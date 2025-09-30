Marsiglia-Ajax è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria contro il Psg in campionato ha dato delle consapevolezze importanti al Marsiglia di De Zerbi. Che contro lo Strasburgo in trasferta ha dimostrato di avere un carattere che in alcune fasi della passata stagione non s’è visto. E nemmeno all’inizio di questa, a dire il vero. (Lapresse) – Ilveggente.it Eppure, la vittoria arrivata in rimonta, ha dato anche una percezione diversa del lavoro che il tecnico italiano sta facendo al di là delle Alpi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Ajax: prima gioia per De Zerbi