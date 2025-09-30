Pronostico Mannarino-Berrettini | precedente da dimenticare

Matteo Berrettini sfida Adrian Mannarino a Shangai: precedenti, analisi tecnica e pronostico del primo turno del Masters 1000 cinese. Il Masters 1000 di Shanghai deve ancora entrare nel vivo, ma già propone sfide dal profumo intrigante. Una di queste è sicuramente quella che vedrà opposti Matteo Berrettini e Adrian Mannarino, reduci da due stagioni molto diverse ma accomunati dalla voglia di andare avanti in un torneo che mette in palio un bel bottino di punti e anche un certo prestigio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Berrettini è tornato a calcare i palcoscenici internazionali dopo un lungo periodo di stop.

