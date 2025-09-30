Kairat Almaty-Real Madrid è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Real Madrid è una delle quattro – non fortunatissime – squadre che dovranno affrontare in trasferta il Kairat Almaty, club kazako alla sua prima partecipazione alla Champions League vera e propria. I problemi sono esclusivamente logistici, dal momento che per raggiungere la lontana città del Kazakistan (curiosamente più vicina a Pechino, in Cina, che ad una qualsiasi metropoli dell’Europa Occidentale) bisogna sorbirsi oltre 8 ore di volo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Kairat Almaty-Real Madrid: la batosta nel derby non lascia strascichi