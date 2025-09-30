Inter-Slavia Praga è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il momento difficile sembra essere ormai alle spalle. L’ Inter, dopo le due sberle con Udinese e Juve, è ripartita alla grande: in Champions League i nerazzurri hanno esordito con un successo battendo 2-0 l’Ajax ad Amsterdam ed in campionato sono arrivate due vittorie di fila con Sassuolo (2-1) e Cagliari (0-2). La squadra di Cristian Chivu, aspetto ancora più importante, dà l’impressione di aver ritrovato automatismi e certezze. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Inter-Slavia Praga: San Siro è una fortezza in Champions