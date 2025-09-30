Pronostico Galatasaray-Liverpool | ecco il festival del gol
Galatasaray-Liverpool è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Vista la rosa costruita in estate, sicuramente molto importante almeno per quanto riguarda il campionato turco, ci si aspettava di più dal Galatasaray, che invece al debutto ha perso in malo modo a Francoforte. (Lapresse) – Ilveggente.it Si poteva ipotizzare invece la vittoria sofferta del Liverpool contro l’Atletico Madrid. Una sfida, quella di Anfield, decisa in “zona Reds” praticamente: sì, la truppa di Slot ha vinto molte partite in questo avvio di stagione nei minuti finali, se non addirittura in quelli di recupero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - galatasaray
Pronostico Galatasaray-Lazio: Sarri risolve un problema
Galatasaray-Lazio, per Sarri un altro esame di turco: il pronostico
Pronostico Gaziantep-Galatasaray: la difesa del titolo inizia con una vittoria
Serie A : Il derby lombardo tra Como e Cremonese finisce 1-1, risultato che in pochi si aspettavano visto che il Como era ampiamente favorito dal pronostico, ma la squadra di Nicola non molla mai e rispecchia il suo allenatore, pareggio direi di cinismo deg - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Galatasaray vs Liverpool – 30/09/2025 - Il match tra Galatasaray e Liverpool, in programma per il 30 settembre 2025 alle ore 21:00 al RAMS Park, rappresenta uno degli scontri più affascinanti della ... Si legge su news-sports.it
Pronostico Galatasaray-Liverpool 30 Settembre: girandola di Gol a Istanbul - Liverpool accende il fascino della Champions League martedì 30 settembre alle 21:00, con analisi, pronostico e quote che vedono i Reds favoriti; scommesse aperte su una sfida entusiasmante ... Lo riporta bottadiculo.it