Galatasaray-Liverpool è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Vista la rosa costruita in estate, sicuramente molto importante almeno per quanto riguarda il campionato turco, ci si aspettava di più dal Galatasaray, che invece al debutto ha perso in malo modo a Francoforte. (Lapresse) – Ilveggente.it Si poteva ipotizzare invece la vittoria sofferta del Liverpool contro l’Atletico Madrid. Una sfida, quella di Anfield, decisa in “zona Reds” praticamente: sì, la truppa di Slot ha vinto molte partite in questo avvio di stagione nei minuti finali, se non addirittura in quelli di recupero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Galatasaray-Liverpool: ecco il festival del gol