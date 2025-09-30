Pronostico e quote Adam Walton – Mattia Bellucci Shanghai Masters 01-10-2025
Adam Walton e Mattia Bellucci apriranno il programma sul campo numero 4 della Qizhong Forest Sports City Arena quando in Italia saranno le ore 06:30 del mattino. L’italiano ha vinto il Challenger di Sumter a metà agosto, ma da marzo in poi ha faticato un po’ a trovare continuità nei risultati a livello ATP, alternando . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
