Pronostico Atletico Madrid-Eintracht Francoforte | le tedesche non hanno scampo
Atletico Madrid-Eintracht Francoforte è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due vittorie di fila nei derby madrileni che possono rappresentare una svolta nella stagione dell’Atletico. Prima il 3-2 al Rayo Vallecano e poi, sabato scorso, il memorabile 5-2, in rimonta, contro l’odiatissimo Real Madrid: i Colchoneros non realizzavano così tanti gol in una stracittadina con i Blancos addirittura dal 1950. Morale alle stelle, dunque, per Diego Simeone e i suoi uomini: è andato a segno praticamente mezzo attacco dell’ Atletico Madrid, da Griezmann ad Alvarez (doppietta), per finire a Sorloth. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Domani Atletico-Eintracht, Llorente: "Col Real l'atteggiamento che dobbiamo avere sempre" - Marcos Llorente si conferma uno dei pilastri dell’Atletico Madrid e, alla vigilia del match di Champions contro l’Eintracht Francoforte, ha. Lo riporta tuttomercatoweb.com