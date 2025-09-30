Atletico Madrid-Eintracht Francoforte è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due vittorie di fila nei derby madrileni che possono rappresentare una svolta nella stagione dell’Atletico. Prima il 3-2 al Rayo Vallecano e poi, sabato scorso, il memorabile 5-2, in rimonta, contro l’odiatissimo Real Madrid: i Colchoneros non realizzavano così tanti gol in una stracittadina con i Blancos addirittura dal 1950. Morale alle stelle, dunque, per Diego Simeone e i suoi uomini: è andato a segno praticamente mezzo attacco dell’ Atletico Madrid, da Griezmann ad Alvarez (doppietta), per finire a Sorloth. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Madrid-Eintracht Francoforte: le tedesche non hanno scampo