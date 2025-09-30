Pronostico Atalanta-Club Brugge | vendetta servita fredda
Atalanta-Club Brugge è una partita della seconda giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La vendetta va servita fredda. O almeno così ci hanno sempre insegnato. E un’Atalanta in netta crescita rispetto alle ultime uscite ha questa ottima possibilità di fare questo. L’eliminazione dello scorso anno ancora brucia dalle parti di Bergamo. (Lapresse) – Ilveggente.it Arrivata in maniera inaspettata contro la formazione belga, che ha iniziato bene la propria stagione e che ha davanti un giocatore dalle chiare origini italiane, Tresoldi, che un poco di paura la fa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - atalanta
