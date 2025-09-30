Pronostici Serie B 30 settembre | Pohjanpalo contro la sua ex squadra

Serie B, turno infrasettimanale in cadetteria. Riflettori puntati sulla sfida tra Palermo e Venezia: tanti i doppi ex da una parte e dall’altra. La Serie B torna subito in campo con il turno infrasettimanale. Sei partite inaugurano la due giorni e tra queste spicca la sfida del “Barbera” tra il Palermo di Pippo Inzaghi, una delle rose più attrezzate nonché principale favorita per la promozione in A, e il Venezia di Giovanni Stroppa, che punta a riconquistare subito la massima serie perduta nella passata stagione. Non un match banale, considerando il numero elevato degli ex (Inzaghi ha allenato il Venezia in passato e l’attuale cannoniere dei siciliani Pohjanpalo ha vissuto annate memorabili in laguna). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

