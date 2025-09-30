Pronostici Serie B 30 settembre | Pohjanpalo contro la sua ex squadra
Serie B, turno infrasettimanale in cadetteria. Riflettori puntati sulla sfida tra Palermo e Venezia: tanti i doppi ex da una parte e dall’altra. La Serie B torna subito in campo con il turno infrasettimanale. Sei partite inaugurano la due giorni e tra queste spicca la sfida del “Barbera” tra il Palermo di Pippo Inzaghi, una delle rose più attrezzate nonché principale favorita per la promozione in A, e il Venezia di Giovanni Stroppa, che punta a riconquistare subito la massima serie perduta nella passata stagione. Non un match banale, considerando il numero elevato degli ex (Inzaghi ha allenato il Venezia in passato e l’attuale cannoniere dei siciliani Pohjanpalo ha vissuto annate memorabili in laguna). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - serie
Pronostici Inter, la squadra di Chivu parte dietro al Napoli: le ultime in vista della prossima stagione di Serie A
Pronostici Serie B prima giornata: Inzaghi a caccia del primo successo
Serie A, la griglia del campionato: scudetto, Champions League ed Europa, i pronostici
Nuovo video sul canale YouTube Analisi, pronostici e consigli per il fantacalcio della 5^ giornata di serie A - facebook.com Vai su Facebook
| Roma Lazio ? Tra pochissimo l’inizio della prima semifinale di #SerieAWomenscup Pronostici - X Vai su X
Pronostici Serie B 30 settembre: Pohjanpalo contro la sua ex squadra - Occhi puntati sulla sfida tra Palermo e Venezia: tanti i doppi ex da una parte e dall'altra. Secondo ilveggente.it
Pronostici Serie B 30 settembre: - Serie B, ergegetht La Serie B ritorna subito in campo con il turno infrasettimanale: 6 partite inaugurano la due giorni e tra queste spicca la sfida del “Barbera” tra il Palermo di Pippo Inzaghi, una ... Riporta ilveggente.it