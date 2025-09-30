Pronostici Bodo Glimt-Tottenham e Pafos-Bayern Monaco | la differenza la fa questo fattore

Bodo-Tottenham e Pafos-Bayern Monaco sono partite della seconda giornata della League Phase di Champions League: formazioni e pronostico Ha dimostrato di avere carattere il Bodo, andando a riprendere due gol sul campo dello Slavia Praga nella prima giornata. Ma questa volta, il compito per i norvegesi è talmente complicato che non sappiamo realmente come i giocatori che saranno in giallo possano fermare il Tottenham. Anche perché, l’ultimo confronto, è fresco di pochi mesi, la semifinale di Europa League. Pronostici Bodo-Tottenham e Pafos-Bayern Monaco: la differenza la fa questo fattore (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

