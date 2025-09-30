Promozione Un punto a testa per Cervia United e Bagnacavallo masticano amaro Classe e Sparta Quarta regala alla Reno il derby con lo Spiv
È stato un gol di Andrea Quarta, al 22’ della ripresa, a regalare la vittoria alla Reno nel derby di San Pietro in Vincoli. La formazione di Sant’Alberto si è così aggiudicata il big match del girone D, valido per la quinta giornata del campionato di Promozione. Con questo colpo corsaro, l’undici di mister Benedetti ha conquistato la seconda vittoria, salendo al 3° posto a quota 8, agganciando l’ United Cervia. Lo Spiv invece, al 2° ko stagionale, rimane leggermente attardato al quartultimo posto con 5 punti. L’altro derby di giornata, ovvero quello del ‘Todoli’ di Milano Marittima dov’era di scena il Bagnacavallo, è finito 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket serie c. Despar ancora main sponsor della 4 Torri: "La promozione è un punto di partenza»
Promozione. Un punto per muovere la classifica. Il Gallo si sblocca da quota zero
Città di Chieti Promozione, un punto che muove la classifica!
Calcio - Promozione. Poker per il Cervia United - Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese si è meritato la vetrina grazie al successo corsaro 1- Come scrive msn.com
