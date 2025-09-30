promozione un punto a testa per cervia united e bagnacavallo masticano amaro classe e sparta quarta regala alla reno il derby con lo spiv

È stato un gol di Andrea Quarta, al 22’ della ripresa, a regalare la vittoria alla Reno nel derby di San Pietro in Vincoli. La formazione di Sant’Alberto si è così aggiudicata il big match del girone D, valido per la quinta giornata del campionato di Promozione. Con questo colpo corsaro, l’undici di mister Benedetti ha conquistato la seconda vittoria, salendo al 3° posto a quota 8, agganciando l’ United Cervia. Lo Spiv invece, al 2° ko stagionale, rimane leggermente attardato al quartultimo posto con 5 punti. L’altro derby di giornata, ovvero quello del ‘Todoli’ di Milano Marittima dov’era di scena il Bagnacavallo, è finito 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

