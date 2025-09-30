Promozione Sinalunghese pareggia ma sogna la vittoria

Dopo due vittorie nelle prime due giornate, per la Sinalunghese domenica scorsa è incappata nel primo pareggio stagionale, contro un discreto Alberoro. Un pari (che comunque vale il momentaneo primato in classifica) ricco di emozioni e gol che ha fatto capire piuttosto bene ai rossoblù le difficoltà di un torneo molto equilibrato come il girone C di Promozione Toscana. "Da oggi ci rimbocchiamo le maniche, analizziamo tutto quello che non abbiamo fatto bene e andiamo ad affrontare un’altra partita difficile su un campo difficilissimo, che conosco bene, ovvero quello della Settignanese". Così il tecnico Enrico Testini al termine del 3-3 di domenica scorsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

