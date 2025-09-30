promozione mobilieri ponsacco invincibili le altre per ora arrancano

La sblocca Taraj (nella foto), la risolve Sciapi. la coppia del gol dei Mobilieri Ponsacco risolve anche la pratica, rischiosa e insidiosa, sul campo del Ginestra Fiorentina, e i rossoblu continuano la corsa a punteggio pieno dopo tre giornate nel girone B di Promozione. Tutta la squadra dei Mobilieri ha saputo giocare e soffrire. "È stata una partita sporca ma l’abbiamo portata in fondo – ha detto alla fine il vice allenatore Mirko Graziani – e il raggiungimento degli obiettivi dipende in parte importante dal portare in fondo questo tipo di gare. Quando la squadra vince in trasferta e gli attaccanti segnano è sempre un bel segno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

