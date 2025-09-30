Promozione il Gallo si è finalmente sbloccato Casumaro tenta la fuga La X Martiri si rilancia
Giornata nel complesso positiva per le ferraresi di Promozione, con una sola sconfitta maturata dal Masi Torello Voghiera sul difficile campo del Faro Gaggio. A brindare è il Casumaro, che grazie al successo nell’anticipo con l’ Msp Calcio e alla sconfitta del Felsina sul campo della X Martiri, dopo cinque giornate è in testa da solo alla classifica con 13 punti, due in più della prima diretta inseguitrice che è diventata il Valsanterno. Nel prossimo turno le lumache riposeranno e tiferanno per un regalo dai vicini del Gallo, che affronteranno proprio il Valsanterno, per restare da soli in vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Comacchiese, Mesola e Sant’Agostino iniziano a scaldare i muscoli, mentre al piano di sotto sono Centese e Gallo a scattare per prime. Al lavoro in Eccellenza, la Promozione aspetta
Promozione. Gallo si arrende di misura sul campo del Valsetta
Promozione. Il Gallo spreca e cade tra le mura amiche
