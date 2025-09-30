Prima una sosta alla tomba di San Giuseppe Moscati, "è a lui che chiedo aiuto nei momenti di bisogno", poi la partecipazione al Comitato per l’ordine pubblico in Prefettura, dove è stato deciso il rafforzamento della scorta e della vigilanza alla parrocchia di San Paolo Apostolo di Caivano. Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra minacciato domenica durante la messa dei bambini, ha vissuto ore di tensione dopo la consegna di un proiettile 9x21, quelli usati dai clan, avvolto in un foglio di giornale. A portarglielo un 75enne, Vittorio De Luca, subito arrestato: risulta affetto da disturbi psichici, ma è anche suocero di Mimmo Ciccarelli, boss del clan Ciccarelli-Sautto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Proiettile per don Patriciello. Il prefetto: "Sicurezza rafforzata"