Proiettile a don Patriciello Coordinamento Nazionale Docenti | La scuola non può tacere

"Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime grande preoccupazione per quanto accaduto a Caivano, dove don Maurizio Patriciello, simbolo di resistenza civile e di fede incrollabile nella giustizia, è stato destinatario di un gesto intimidatorio che ha il sapore. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Proiettile a don Patriciello, il racconto del parroco: “Era la messa dei bimbi, così è davvero troppo”
Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile
Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile
Vittorio De Luca, l'uomo che ha consegnato un proiettile tra le mani di don Maurizio Patriciello durante la messa, nei giorni scorsi sarebbe andato dal parroco e gli avrebbe detto "Tanto a me nessuno mi fa niente" Il racconto di don Patricello. - facebook.com Vai su Facebook
Don Patriciello minacciato con un proiettile, il prefetto di Napoli: «Episodio gravissimo» - X Vai su X
Don Patriciello minacciato a Caivano, proiettile in chiesa. Un arrestato per metodo mafioso, Mattarella: «Grave intimidazione» - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Si legge su ilgazzettino.it
Don Patriciello minacciato con un proiettile, il prefetto di Napoli: «Episodio gravissimo» - «L'episodio di ieri è stato gravissimo, e ognuno di noi deve sentirsi responsabilmente unito a Don Maurizio Patriciello. Si legge su msn.com