Programmi TV martedì 30 settembre 2025 | cosa trovare in prima serata

Guida ai programmi Tv di stasera, martedì 30 settembre 2025: Montalbano indaga tra corruzione e cantieri su Rai 1, Io Canto Family su Canale 5. La serata televisiva del 30 settembre si apre con due fiction italiane di grande impatto. Su Rai 1, “Il Commissario Montalbano – La piramide di fango” porta il celebre investigatore siciliano in un’indagine tra politica e malaffare, in un episodio denso di tensione e denuncia sociale. Su Rai Premium, “Non è mai troppo tardi” celebra la figura di Alberto Manzi, il maestro che insegnò a leggere agli italiani attraverso la TV, in un racconto intenso e ispirato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

