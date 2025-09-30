Programma Itaca 2026 27 | 1.500 borse di studio per studiare all’estero Domande dall’8 ottobre al 10 novembre

È stato pubblicato il bando per il Programma Itaca relativo all’anno scolastico 2026-2027. Il concorso mette a disposizione 1.500 borse di studio per soggiorni scolastici all’estero, destinate ai figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. L'articolo Programma Itaca 202627: 1.500 borse di studio per studiare all’estero. Domande dall’8 ottobre al 10 novembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

