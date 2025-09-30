Programma annuale 2025 26 e avviso assegnazione risorse FMOF alle scuole NOTA

Il Ministero comunica l’assegnazione alle scuole statali delle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico, integrando il Programma Annuale 2025 (settembre-dicembre) e anticipando quelle per il primo semestre 2026 (gennaio-agosto).  L'articolo Programma annuale 202526 e avviso assegnazione risorse FMOF alle scuole. NOTA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

