Programma annuale 2025 26 e avviso assegnazione risorse FMOF alle scuole NOTA

Il Ministero comunica l’assegnazione alle scuole statali delle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico, integrando il Programma Annuale 2025 (settembre-dicembre) e anticipando quelle per il primo semestre 2026 (gennaio-agosto). L'articolo Programma annuale 202526 e avviso assegnazione risorse FMOF alle scuole. NOTA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

6 webinar gratuiti per “Gestire la scuola” senza sbagliare, per Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie: dagli adempimenti, alla gestione delle assenze, dal programma annuale alle nuove regole dello Smart working

Consiglio comunale, il sindaco Trantino presenta la relazione annuale sul programma amministrativo

Fondi MOF 2025-2026, risorse per docenti e ATA: cosa cambia. Gli aggiornamenti. SPECIALE con Sorrentino (Anief) - Praticamente chiuso il confronto sul CCNI per quanto riguarda il MOF, cioè il fondo sul miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025- Segnala orizzontescuola.it

