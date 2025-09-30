L’obiettivo è ambizioso: un defibrillatore in ogni condominio. È il progetto " Arese CardioProtetta ", promosso dalla Misericordia di Arese anche in memoria di Lorenzo Veduti stroncato a soli 21 anni da un malore (probabilmente un infarto), lo scorso giugno mentre rientrava a casa ad Arese. "La morte cardiaca improvvisa è un decesso inaspettato. Ogni anno si verificano in Italia circa 60mila casi di arresti cardiaci circa il 10% del totale con decessi - spiega Walter Ripamonti, volontario e soccorritore della Misericordia e ideatore del progetto - siccome il fattore tempo è determinante, è fondamentale intervenire con la massima urgenza: il tempo medio che un’ambulanza impiega per raggiungere un paziente, pari a circa 15 minuti, è troppo esiguo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetto Arese Cardioprotetta. Defibrillatore nei condomini: "Salva-vita a portata di mano"