Progetti per allungare la stagione ’ContessaLand’ taglio del nastro Attrazioni anche senza la neve

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di attesa e un rinvio imposto da ragioni ambientali, ’ContessaLand’ è stato finalmente inaugurato. Il nuovo parco nel Prato della Contessa, apre così una nuova pagina nella valorizzazione del territorio, trasformando un’area da tempo inutilizzata in un polo attrattivo per famiglie, bambini e appassionati della montagna. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, rappresentanti dell’Amministrazione comunale, operatori dell’Amiata (Isa), il direttore della Scuola di sci Amiata Ovest, oltre a delegazioni della Regione e delle associazioni di categoria degli impianti di risalita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

progetti per allungare la stagione 8217contessaland8217 taglio del nastro attrazioni anche senza la neve

© Lanazione.it - Progetti per allungare la stagione ’ContessaLand’, taglio del nastro. Attrazioni anche senza la neve

In questa notizia si parla di: progetti - allungare

progetti allungare stagione 8217contessaland8217Progetti per allungare la stagione ’ContessaLand’, taglio del nastro. Attrazioni anche senza la neve - Dopo mesi di attesa e un rinvio imposto da ragioni ambientali, ’ContessaLand’ è stato finalmente inaugurato. Riporta lanazione.it

Bosa, al via nuovi progetti per allungare la stagione estiva - Un nuovo progetto per promuovere il turismo outdoor, destagionalizzare l’offerta turistica, valorizzare il patrimonio naturale e culturale e incentivare le attività all’aria aperta. Lo riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Progetti Allungare Stagione 8217contessaland8217