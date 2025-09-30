Dopo mesi di attesa e un rinvio imposto da ragioni ambientali, ’ContessaLand’ è stato finalmente inaugurato. Il nuovo parco nel Prato della Contessa, apre così una nuova pagina nella valorizzazione del territorio, trasformando un’area da tempo inutilizzata in un polo attrattivo per famiglie, bambini e appassionati della montagna. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, rappresentanti dell’Amministrazione comunale, operatori dell’Amiata (Isa), il direttore della Scuola di sci Amiata Ovest, oltre a delegazioni della Regione e delle associazioni di categoria degli impianti di risalita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetti per allungare la stagione ’ContessaLand’, taglio del nastro. Attrazioni anche senza la neve