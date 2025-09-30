Profilo – Takaichi Sanae la donna che punta a guidare il Giappone

Una donna alla guida del Giappone? Fino a qualche anno fa sarebbe stata un’utopia, oggi è un’ipotesi possibile. Tra i candidati alla presidenza del Partito Liberal Democratico (Ldp) – e quindi, potenzialmente, alla carica di primo ministro, dato il controllo della maggioranza parlamentare da parte del partito – troviamo infatti anche Takaichi Sanae. Takaichi, 64 anni, proverà per la terza volta a ottenere la presidenza del Ldp, dopo i tentativi andati a vuoto del 2021 e del 2024. Il suo modello dichiarato? L’ex primo ministro britannico Margaret Thatcher. La sua parola d’ordine? Crescita economica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

