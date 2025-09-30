Prodi alla flotilla per Gaza | fermatevi alle soglie d’Israele
Un manipolo di imbarcazioni procede verso la Striscia di Gaza con carichi limitati e un carico simbolico ben più pesante: la speranza di spezzare l’«assedio». Dal dibattito televisivo italiano arriva però l’appello di Romano Prodi a fermarsi prima delle acque territoriali israeliane, per scongiurare un nuovo bagno di sangue e un’escalation imprevedibile. Il monito di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: prodi - flotilla
Flotilla verso Gaza, Prodi: “Fermatevi, Netanyahu spara”
Flotilla verso Gaza, Prodi: “Fermatevi, Netanyahu spara” - X Vai su X
Flotilla avanti verso Gaza: "Tra 2 giorni saremo in zona alto rischio" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Romano Prodi: “Fermatevi, Netanyahu non perdona” - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Si legge su la7.it
Flotilla verso Gaza, Prodi: "Fermatevi, Netanyahu spara" - "Quando uno rade al suolo una città e fa 65mila morti, non si interessa alla Flotilla" ... Segnala msn.com