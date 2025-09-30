Prodi alla flotilla per Gaza | fermatevi alle soglie d’Israele

30 set 2025

Un manipolo di imbarcazioni procede verso la Striscia di Gaza con carichi limitati e un carico simbolico ben più pesante: la speranza di spezzare l’«assedio». Dal dibattito televisivo italiano arriva però l’appello di Romano Prodi a fermarsi prima delle acque territoriali israeliane, per scongiurare un nuovo bagno di sangue e un’escalation imprevedibile. Il monito di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

