Ravenna, 30 settembre 2025 – Ergastolo per omicidio premeditato in concorso per tutti e tre gli imputati e assoluzione per intervenuta prescrizione per il secondo capo d'imputazione, l'occultamento di cadavere. È quanto la Procura Generale di Bologna (il sostituto pg Massimiliano Rossi e la pm di Ravenna Marilù Gattelli) ha chiesto al termine della requisitoria nel processo d'appello per l'omicidio di Pier Paolo Minguzzi, 21enne di Alfonsine, nel Ravennate, carabiniere di leva nel Ferrarese, studente universitario terzogenito di una facoltosa famiglia di imprenditori dell'ortofrutta trovato morto nel Po di Volano legato a una pesante grata l'1 maggio 1987 a distanza di dieci giorni dal rapimento.

© Ilrestodelcarlino.it - Processo in appello per l’omicidio del carabiniere Minguzzi: chiesti 3 ergastoli