Processo Hydra sulla mafia in Lombardia minacce alla pm Cerreti | un imputato fa il segno della croce in aula
Giuseppe Sorci, uno degli imputati nel maxi processo Hydra sul cosiddetto “Sistema mafioso lombardo”, si è fatto il segno della croce con la mano sinistra rivolto verso la pm Alessandra Cerreti in occasione dell'ultima udienza nell'aula bunker del carcere di Opera. Un gesto che è stato interpretato dagli investigatori come una grave minaccia mafiosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: processo - hydra
Minacce in aula alla pm Alessandra Cerreti durante il processo Hydra https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/minacce_in_aula_pm_alessandra_cerreti_durante_processo_hydra-424879137/?ref=twhl… - X Vai su X
M5s Lombardia, Regione sia parte civile nel processo 'Hydra' - Un'interrogazione in Consiglio regionale "che nasce da un'esigenza chiara: spingere Regione Lombardia a costituirsi parte civile nel processo 'Hydra'. Scrive ansa.it
Via al maxi processo Hydra. Comune e Regione parti civili - Un sistema mafioso «a tre teste», un «consorzio lombardo» tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra per «aumentare i profitti illeciti» specializzandosi nel narcotraffico, riciclaggio, false fatture, una ... Come scrive ilgiornale.it