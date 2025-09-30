Processo Caffaro chieste pene fino a tre anni e quattro mesi per i vertici

Brescia, 30 settembre 2025 – Condanne fino a tre anni e quattro mesi. È quanto ha chiesto il pm di Brescia, Donato Greco, per i vertici di Caffaro Brescia Srl, imputati a vario titolo per disastro ambientale, inquinamento, gestione irregolare di rifiuti e falso in bilancio. Le richieste più pesanti riguardano Antonio Todisco, Alessandro Quadrelli e Alessandro Francesconi (3 anni e 4 mesi), mentre per Vitantonio Balacco il magistrato ha chiesto un anno e mezzo. Secondo l'accusa, i manager non avrebbero rispettato le prescrizioni degli enti di controllo, né adempiuto agli obblighi assunti al momento dell' acquisto dell'azienda dalla "vecchia" Caffaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Processo Caffaro, chieste pene fino a tre anni e quattro mesi per i vertici

In questa notizia si parla di: processo - caffaro

