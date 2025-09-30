Processioni e riti religiosi a Pordenone | gli orari e le limitazioni al traffico
Si celebreranno anche a Pordenone le consuete feste della Madonna del Rosario e di San Francesco. Diverse parrocchie stanno organizzando le tradizionali processioni religiose che andranno ad animare alcuni dei quartieri della città. Per questo sono state istituite delle sospensioni temporanee. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: processioni - riti
Decimomannu si prepara alla festa di Santa Greca, dal 19 settembre al 6 ottobre. Riti antichi, processioni e momenti di fede si intrecciano con musica e spettacoli per una delle ricorrenze più sentite del Sud Sardegna. Seguici per non perdere le prossime notiz - facebook.com Vai su Facebook
Pasqua, le feste della tradizione - Processioni, riti religiosi, feste popolari, spettacoli sacri, eventi folkloristici: sono centinaia in tutta Italia in occasione della Settimana Santa e della Pasqua. Secondo tgcom24.mediaset.it
Pasqua, le feste della tradizione - Sono oltre tremila in tutta Italia le rappresentazioni viventi che si svolgono durante la Settimana Santa per ricordare la Passione e Resurrezione di Gesù. Lo riporta tgcom24.mediaset.it