Procedure sbagliate su Cittadella ora la Giunta si è arresa all’evidenza
Il centrodestra, su piazza Cittadella, contesta l'atteggiamento della Giunta e ne fa una questione giuridica, oltre che politica. Barbara Mazza (Civica Barbieri), contesta l'annuncio dato dall'ente di venerdì scorso. «Ci vorrebbe più chiarezza e onestà intellettuale, non è vero che l'area è.
Caos immissioni in ruolo docenti, D’Aprile (Uil Scuola) scrive al Ministero: “Graduatorie sbagliate e procedure annullate. Oltre al danno la beffa”
Ben 122 chili di carne di bovino adulto, scaduta da oltre tre mesi e conservata con procedure errate, sono stati sequestrati dai Carabinieri durante controlli mirati in un'attività di ristorazione del comune di Cabras. Le ispezioni, condotte dal Nucleo Anti
Il rilancio del centro storico . FdI all'attacco della Giunta : "Troppe le scelte sbagliate" - Le mosse a favore dei commercianti annunciate dal Municipio non convincono i meloniani "Servono incentivi fiscali per chi apre, canoni calmierati, reti fra imprenditori e più eventi".