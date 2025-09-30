Probabili formazioni Inter Slavia Praga Chivu disegna il suo 11 | occhio alla sorpresa in attacco!

Ecco di che si tratta. Per la sfida di stasera a San Siro contro lo Slavia Praga, valida per il secondo turno della League Phase della Champions League, Cristian Chivu sta delineando il suo undici titolare, con qualche possibile novità in attacco. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro potrebbe schierare Ange-Yoan Bonny, attaccante francese ex Parma, al fianco di Lautaro Martínez, capitano e punto di riferimento offensivo della squadra. Per Bonny si tratterebbe della prima presenza stagionale da titolare, dopo essere subentrato in alcune partite di campionato e aver trovato la rete al suo esordio in Serie A contro il Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

