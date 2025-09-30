Probabili formazioni Inter Slavia Praga Chivu con un dubbio per l’attacco | scalpita anche Diouf!

Le indicazioni sulle possibili scelte. Questa sera l’ Inter affronterà lo Slavia Praga nella seconda giornata della Champions League, con fischio d’inizio alle ore 21 a San Siro. La vigilia della partita è caratterizzata da dubbi e incertezze sulla formazione titolare che Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, schiererà in campo. Come confermato dallo stesso allenatore, l’undici ufficiale sarà comunicato solo poco prima della partenza da Appiano Gentile per lo stadio, mantenendo alta la suspense tra tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com

