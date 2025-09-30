Probabili formazioni e dove vedere la sesta giornata di Serie B
Roma, 30 settembre 2025 – Sesta giornata di Serie B che coincide con il primo turno infrasettimanale. Le squadre scenderanno in campo tra oggi e domani e daranno il via alla penultima gara prima della sosta nazionali. La classifica inizia a delinearsi meglio, con il Modena che è salito al primo posto in solitaria lasciandosi alle spalle Frosinone, Palermo e Cesena, che inseguono a -2. Attenzione anche all'Avellino, che ha guadagnato 10 punti ed è al quinto posto. I campani vogliono continuare su questa scia, ma dovranno superare l'ostacolo Padova. Oggi si giocheranno sei partite, tutte alle 20:30: Frosinone – Cesena, Juve Stabia – Mantova, Padova – Avellino, Palermo – Venezia, Reggiana – Spezia ed Entella – Bari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
