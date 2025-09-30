Pro-Pal | petardivernicecori a Sapienza

17.45 Petardi, fumogeni, e vernice lanciata contro l'ingresso del Rettorato, a Roma, durante il corteo degli studenti Pro-Pal alla Sapienza. Cori contro la rettrice dell'Università Antonella Polimeni. "Polimeni, siamo fuori al Rettorato", il coro degli studenti che hanno sfilato in corteo all'interno della università romana. E ancora: "Rettrice strappa gli accordi con Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it