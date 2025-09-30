Pro-Pal a Porta Ospedale Slogan al megafono e bandiere della pace Ma c’è pure chi li insulta

Piazza Chiodo, ribattezzata piazza Palestina Libera dai Pro-Pal, si sveglia avvolta in una coltre di fumi di scappamento delle auto rimaste incolonnate nell’orario di punta dell’apertura degli uffici e dell’ingresso a scuola. A battere insistentemente sul clacson sono i conducenti, dallo sguardo adirato, pronti a premere sull’acceleratore. Alcune zip delle tende dei Pro-Pal, in agitazione permanente dallo scorso sabato, vengono tirate su: escono i primi giovani con gli occhi ancora gonfi dal sonno. Nel frattempo, gli attivisti dai capelli imbiancati del Gruppo azione non violenta marciano sventolando le bandiere della pace verso Porta Ospedale, uno dei varchi d’ingresso alla nona edizione di Seafuture. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pro-Pal a Porta Ospedale. Slogan al megafono e bandiere della pace. Ma c’è pure chi li insulta

