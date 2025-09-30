Reggio Emilia, 30 settembre 2025 – Dopo la brutta sconfitta per 3-1 di Bolzano col Sudtirol, la Reggiana riparte con un punto, salendo a quota 6 in sei partite. Spesso si dice “due partite in una”, quando si vedono due frazioni di gioco diverse. Ecco: mai come in questo caso. Primo tempo tutto a stampo ligure: gol di Lapadula al 26’ in girata, meritato ampiamente. All’intervallo esce Rover per Girma, e lo svizzero cambia tutto. Rosso di Hristov per fallo sul numero 80 (arrivato dopo revisione al Var, giustamente, per fallo su chiara occasione da rete), e granata con l’uomo in più per oltre mezz’ora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Primo tempo pessimo, secondo all'arrembaggio: la Reggiana fa 1-1 con lo Spezia